شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة شركات السياحة يطالب بعدم إحالة قضايا البيئة إلا بموافقة المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، بتطبيق نظام الشباك الواحد في الموافقات والتراخيص الخاصة بانشاء المشروعات الفندقية والسياحية وذلك لسرعة إنجاز العمل في هذا القطاع وأن تعدد الجهات يتسبب في اطالة زمن تراخيص المشروعات وعرقلة الاستثمار في القطاع السياحي.

وطالب الشاعر خلال اجتماع وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر مع مستثمري القطاع السياحي بالغردقة بالاستعانة بشركة أمن عالمية متخصصة في أمن المطارات، لتطوير خدمات تأمين المطارات المصرية لأن مطارات العالم كلها تعمل بهذا الشكل. كما رئيس غرفة شركات السياحة بعدم إحالة قضايا البيئة في المنشات الفندقية للنيابة إلا بموافقة المحافظ.