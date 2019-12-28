شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. خالد العناني يبحث مع محافظ البنك المركزي تنفيذ مبادة دعم القطاع السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على المقترح الخاص بإنشاء المجموعة الوزارية السياحية، التي تضم وزراء السياحة والآثار والطيران والثقافة والبيئة والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف السياحية وممثل عن وزارة الداخلية في قطاع السياحة والآثار.

وأوضح «العناني» خلال أول اجتماع يعقده مع مستثمري القطاع السياحي بالبحر الأحمر بحضور محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، وكامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع في النمو بالقطاع السياحي وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه الاستثمار السياحي.

وأوضح «العناني» أن المجلس الأعلى للسياحة سيعقد اجتماعا قريبا بعد توقف الاجتماعات منذ عام ونصف العام، وتابع أن السياحة ستعود إلى مصر بأعداد مبشرة.

ويجب الاستعداد الجيد لاستقبال هذه الأعداد من خلال الاستعداد بزيادة عدد غرف الفندقية والنقل السياحي وفور وصول عناني لمقر الاجتماع صافح رجال الأعمال في القطاع السياحي بالبحر الأحمر.

وطالب حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، بتطبيق نظام الشباك الواحد في الموافقات والتراخيص الخاصة بإنشاء المشروعات الفندقية والسياحية، لسرعة إنجاز العمل في هذا القطاع وأن تعدد الجهات يتسبب في إطالة زمن تراخيص المشروعات وعرقلة الاستثمار في القطاع السياحي.

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كما طالب الشاعر خلال اجتماع وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر مع مستثمري القطاع السياحي بالغردقة بالاستعانة بشركة أمن عالمية متخصصة في أمن المطارات لتطوير خدمات تأمين المطارات المصرية لان مطارات العالم كلها تعمل بهذا الشكل كما أمر رئيس غرفة شركات السياحة بعدم إحالة قضايا البيئة في المنشآت الفندقية للنيابة إلا بموافقة المحافظ.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنه سيقدم عدة مقترحات لتسهيل حصول المستثمرين في القطاع السياحي على قروض من مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة، بقيمة 50 مليار والخاصة بتطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011.

وأوضح «العناني» خلال اجتماعه مع مستثمري القطاع السياحي بالبحر الاحمر أنه سيلتقي الاحد مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لبحث آليات استفادة القطاع السياحي من هذه المبادرة.

وأعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنشاء المتحف المصري الكبير بتكلفة تصل إلى ١٨ مليار جنيه، وعرض على مستثمري البحر الأحمر إقامة متاحف جديدة بقطعتي الأرض المملوكة للوزارة بمدينتي الغردقة ومرسي علم وأنه مستعد لتوفير القطع الأثرية لهذه المتاحف ومناصفة العائد.

كما عرض العناني على مستثمري البحر الأحمر تأجير قلعة القصير الأثرية ومبنى الحكومة في عهد أسرة محمد على لتطويرها لإقامة مشروعات سياحية مثل المطاعم والكافيتريات السياحية والاستفادة من هذه الآثار في عرضها للسائحين، وكشف أن الإيراد الشهري لزيارة القلعة الأثرية لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه في الشهر وعبر بقوله «أنا حزين عليه».