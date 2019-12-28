شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 34 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائح في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت 34 رحلة بالون طائر على متنها 700 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة، اليوم، والتى تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المجاورة للجبال ونهر النيل والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

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وأكد محمود بدوي، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالاقصر، أن سماء المدينة تزينت، اليوم السبت، بعدد 34 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

ولفت إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة، التي يقدم عليها السياح الأجانب بالاقصر، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

وأضاف أن مدينة الأقصر، تتميز برحلات البالون الطائر، والتي فشلت تجربتها في عدة محافظات أخرى كالبحر الأحمر وأسوان والفيوم وغيرها من المحافظات، مما جعل الاقصر مقصدًا سياحيا مهما في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة من أقصى الارتفاعات بسماء الأقصر.