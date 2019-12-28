شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية مجانية بـ«أبوتيج» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة أسيوط، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير بقرى النخيلة والمسعودي بمركز ومدينة أبوتيج، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة لدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وأوضح يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أن القافلة الطبية شملت جميع التخصصات من باطنة وعظام وأطفال وأنف وأذن وأمراض جلدية ومسالك ونساء وتوليد وجراحة ورمد، مشيراً إلى أن هذه القافلة تم تنظيمها من قبل مؤسسة مصر الخير إشراف محمد فراج، مدير فرع المؤسسة بأسيوط وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف وزارة الصحة.

وأضاف أن حجم الإقبال من أهالي قرية النخيلة والمسعودي كان كبيراً، حيث بلغ عدد الحالات التي تم فحصها 1110 حالة، ومن ضمنهم عدد 82 حالة تم تحويلهم لإجراء عمليات لهم بقسم الرمد، كما توجهت القافلة لفحص تلاميذ مدرسة أمير المؤمنين ومدرسة العميد جمال هاشم الابتدائية بقرية النخيلة وذلك حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

قوافل طبية مجانية بأبوتيج في أسيوط

قوافل طبية مجانية بأبوتيج في أسيوط