شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ 393 مشروعًا صغيرًا بتكاليف 13 مليون جنيه خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ الجيزة، أحمد راشد، الانتهاء من تنفيذ 393 مشروعا بقيمة 13 مليون جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفرت 611 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن المشروعات التي مولها الجهاز للشباب تتنوع ما بين التجاري والصناعي والزراعي، مؤكداً على تيسير جميع الإجراءات المطلوبة من الشباب المتقدم للتسهيل عليهم للمساهمة في مواجهة البطالة، من خلال تقديم قروض ميسرة لهم تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.

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وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأساس في تنمية الاقتصاد لتحولها مستقبلا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة، كما أنها تسهم في توليد الأفكار الجديدة وتستوعب البطالة وتنمي روح المغامرة لدى صغار المستثمرين.

وناشد المحافظ الشباب الجادين في فتح آفاق عمل جديدة لهم التقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم لما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهمية في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مباشرة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة عن جهوده خلال الشهر الماضي، موضحا أن عدد المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها بلغ 26 مشروعاً بقيمة 11 مليون جنيه وفرت 244 فرصة عمل مباشرة للشباب، كما كشف التقرير عن تمويل 367 مشروعاً متناهي الصغر بقيمة مليوني جنيه وفرت 367 فرصة عمل للشباب.