شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عن إنجازات الهيئة المصرية لمشروعات الصرف أمام وزير الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرا موجزاً بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسي، نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي.

وأوضح تقرير رسمي لوزارة الري أن العائد من جودة حالة شبكات الصرف الزراعي على إنتاجية المحاصيل يصل إلى حوالى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

من جانبه، قال المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من مشروعات الصرف العام وتشمل عملية إنشاء سحارة جديدة لتدعيم سحارة مصرف الرهاوي القديمة لاستيعاب الصرف الصحي القادم من محطة زنين باستثمارات إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه، في حين بلغت الأعمال المنفذة خلال العام 2019 نحو 24 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 75%، لافتاً إلى عملية إنشاء الحائط الساند لتوسعة طريق نبروه – جمصة الدقهلية باستثمارات إجمالية تصل إلى 98 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه 73 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 75%.

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وأضاف «مدين» أن الهيئة تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع نقل مياه مصرف المحسمة شرق القناه لاستصلاح 50 ألف فدان باستثمارات تبلغ 1.340 مليار جنيه في حين تم تنفيذ أعمال خلال 2019 بقيمة (540) مليون جنيه، فضلا عن التمهيد للبدء في تنفيذ عملية إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر لنقل 5 مليون م3 / يوم لشرق قناة السويس وذلك باستثمارات 1.715 مليار جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه:- 16.6 مليون جنيه (نزع ملكية وفوائد سابقة على التشغيل).

وأشار رئيس الهيئة إلى عمليات إنشاء وإحلال وتجديد كباري وسحارات من أجل سهولة الحركة المرورية، وكذا تيسير مرور المياه ذات النوعية المختلفة أسفل الطرق أو المجاري المائية، باستثمارات إجمالية تبلغ 90،807 مليون جنيه وقيمة ما تم تنفيذه 90،807 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 100%.

ولفت إلى أن الهيئة تقوم كذلك بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى للمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال في زمام 69.235 الف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه، في حين أن الزمامات المستهدفة 45 ألف فدان وبلغت نسبة الأعمال المنفذة 154%.

وفي مجال أعمال تغطيات المصارف المارة داخل الكتل السكنية، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ أعمال بإجمالي تغطيات بلغت 1490 مترا باستثمارات 47 مليون جنيه، ونسبة ما تم تنفيذه 100%، مؤكداً أن هذه المشروعات تهدف إلى المحافظة على المجاري المائية داخل كردونات المناطق السكنية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان لتفادي الأخطار الصحية على المواطنين.