شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل أعلى سطح 3 منازل بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شب حريق هائل في أسطح ثلاث منازل بشارع النصر بمدينة السلام التابعة لحي شرق شبرا الخيمة انتقل الدكتور أبو بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجار السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.

وأمر الدكتور أبو بكر عبدالمنعم بتشكيل لجنة هندسية من الحى لفحص المنازل الثلاثة التي تعرضت للحريق وبيان تأثير الحريق عليها من تعرضها للسقوط من عدمه حرصا على حياة وسلامة المواطنين.

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كما تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية مفاده نشوب حريق باسطح ثلاث منازل بشارع النصر بمدينة السلام التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

انتقل المقدم أحمد الشعراوى إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف وجارى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، انتقلت لجنة فنية من حى شرق شبرا الخيمة وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه بجانب تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة لمعرفة مدى تأثير الحريق على المنازل ومن التسبب في سقوطها من عدمه، حرصا على سلامة وحياة المواطنيين القاطنين بتلك المنازل.