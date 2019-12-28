شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لسير العمل بالمجمع التعليمي للغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا بحضور الدكتور خالد خلف قبيص، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ورضا حسام الدين، مدير عام المجمع التعليمى للغات، والمهندس محمد عبده، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لسير وانتظام العمل بمدارس المجمع ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير التي يشهدها المجمع في الوقت الراهن ومناقشة أي معوقات قد تعترض سير التنفيذ وطرح الحلول والمقترحات لتذليلها ومناقشة سبل تطوير ورفع مستوى الأداء بمدارس المجمع.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى للمدرسة الدولية وما تم تنفيذه من أعمال التوسعات الجديدة بالمدرسة وتأكيد المحافظ على الالتزام بالكثافة بالفصول الدراسية بالمدرسة وعدم السماح بتجاوزها.

كما أكد المحافظ ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء بشكل عام على مستوى كافة المدارس بالمجمع جنبا إلى جنب مع الجهاز الإدارى من أجل تذليل أية معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التعليمية.