شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة «بإيدنا نجملها» خلال أسبوعها الثالث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح السبت، بجولة تفقدية بمدينة طنطا، تابع خلالها أعمال «مبادرة بأيدنا» نجملها بشارع المدارس بحي أول طنطا بجوار مدرسة الأحمدية ومحيط مستشفى الهلال، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل داود رئيس حي أول طنطا.

حيث انطلقت أعمال المبادرة اليوم بالتنسيق بين حي أول طنطا ومديرية التربية والتعليم بالغربية تضمنت حملة نظافة مكبرة بالمنطقة ورفع القمامة والأتربة الجانبية ودهان البلدورات ورسم لوحات جدارية على الأسوار تعكس معالم المحافظة.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن مباردة «بأيدنا نجملها» تميزت بمشاركة جميع القطاعات بالمحافظة من مجالس المدن والأحياء وجامعة طنطا وحزب مستقبل وطن وطلبة المدارس والجميع يعمل من أجل إعادة شوارع المحافظة إلى رونقها وإظهار سمتها الحضارية، مشيراُ إلى استمرار أعمال المبادرة لتغطى جميع المناطق بالمحافظة، مقدماً الشكر لجميع المشاركين في أعمالها.

محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدنا نجملها"

محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدنا نجملها"

محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدنا نجملها"