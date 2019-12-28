شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات النقل للإعدادي والثانوي الأزهري الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ بعد غد الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر الشريف، وتستمر حتى 6 يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 15 يناير.

وأكد بيان لقطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب لتوفير سبل الراحة مثل التهوية، وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

وشدد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهاياتها، والالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس التي سبق إقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة ، موضحا أنه تم التنبيه على واضعي أسئلة الامتحانات بأن تكون مما تم شرحه وخالية من التعقيد وتكون مركزة على الفهم العميق والتحليل والتطبيق بدلًا من الحفظ.