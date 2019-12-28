شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: رئيس الجزائر يكلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع روسيا اليوم فى خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف عبد العزيز جراد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المجلس الأعلى للأمن فى الجزائر، قرر فى اجتماع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالى، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا الرئيس تبون - فى بداية الاجتماع - الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر، وقال البيان "بعد ذلك استهل المجلس أشغاله بالتنويه بالهبة الشعبية التى رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائرى الأبى والمعطاء مع جيشه الوطنى الشعبى حامى الدستور ومؤسسات الجمهورية".

وأضاف البيان أن المجلس درس الأوضاع فى المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالى، وقرر فى هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولى، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة فى منطقة الساحل والصحراء وفى أفريقيا.

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وأوضح البيان أن الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

حضر اجتماع اليوم كل من اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة ورئيس الوزراء بالنيابة صبرى بوقادوم، ووزير العدل بلقاسم زغماتى، ووزير الداخلية بالإنابة ووزير السكن كما بلجود، ومدير ديوان الرئاسة نور الدين العيادى، والمدير العام للأمن الوطنى (الشرطة) خليفة أونيسى، وقائد قوات الدرك الوطنى (تابع للجيش).

والمجلس الأعلى للأمن هو هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن تقديم إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومى، وتم تأسيسه بموجب دستور عام 1976