شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر أول صور لأعمال نقل تماثيل الكباش الأربعة لميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” بأول صور لعمليات النقل التى تتم داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، لأربعة تماثيل للكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" بالكرنك لتجهيزها تمهيدًا لنقلها لتزيين ميدان التحرير خلال الفترة المقبلة حول مسلة ستنقل من صان الحجر بالشرقية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا خلال زيارته الأسبوع الماضى لميدان التحرير بوسط العاصمة.

ويواصل حاليًا القيادات والعمال بمعابد الكرنك، العمل فى تمثالين جديدين بعد الانتهاء من رفع تمثالين تمامًا بواسطة أوناش ضخمة لتخزينها وترميمها بصورة تحفظها خلال عملية النقل، حيث كشف مصادر بآثار الأقصر، أنه يتم العمل حاليًا من رجال معابد الكرنك تحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذى زار الأقصر أمس الجمعة، لمتابعة الخدمات التأمينية داخل المعابد وكذلك متابعة عمل إزالة ورفع 4 تماثيل من الفناء الأول، وهو الذى بناء الملك شيشنق الثانى وهو ملك فرعونى من ملوك الأسرة المصرية الثانية والعشرون والذى حكم مصر فى الفترة 887–885 ق.م، والذى بعد فترة حكمع أضاف لهذا الفناء مجموعة من الملوك تراثهم وحضارتهم المميزة وقتها ومنهم "طهرقه – نختنبو – ملوك الأسرة 25".

وكانت قد بدأت مساء الخميس الماضى، أعمال تجهيز ورفع 4 تماثيل للكباش من قلب الفناء الأول بمعابد الكرنك فى محافظة الأقصر، حيث أعلن قيادات وزارة الآثار أن الكباش التى يتم نقلها حاليًا ليست تابعة لطريق الكباش الذى يصل معبد الأقصر بالكرنك، وليست أيضًا ضمن كباش واجهة معبد الكرنك، ولكنها من كباش الفناء الأول، وذلك تأكيدًا لانفراد ”الخليج 365”، حيث تم البدء فى أعمال تجهيز مجموعة من الكباش فى الفناء الأول بالكرنك بوالذى يقع خلف الصرح الأول للمعبد، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى العاصمة وتم العمل على فحص وتجهيز الكباش المقرر نقلها مساء يوم الخميس واستمرت تلك الأعمال حتى أمس الجمعة، وذلك لنقلها خلال الأيام المقبلة.