شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار للمستثمرين: "اللى عايز يعمل متحف بالشراكة أنا عليا الآثار".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، موجهًا حديثة للمستثمرين، إن أى مستثمر يرغب فى إنشاء متحف فى أى مدينة شاطئية أنا كوزارة مستعد لذلك، بحيث تكون علية المبانى والإنشاءات والوزارة توفر الآثار، أن وزارة الآثار تمتلك قطعة أرض فى الغردقة من يريد من المستثمرين المشاركة وإنشاء متحف أخر، مؤكدا استعداده لذلك.

وطالب "العناني" المستثمرين أن قلعة القصير تدر 500 جنيه فى الشهر فقط، وأنه جاهز للتعاقد مع أى مستثمر للشراكة فى قلعة القصير بحيث يقوم بعمل زيارات لها، مؤكدا أن القصير مدينة يحزن عليها والمستثمرين مش واخدين بالهم منها".

وتابع الوزير: "أى أحد لديه أفكار فى مشاريع الآثار هو مستعد للاستماع والتنفيذ بحيث لا تتكلف الدولة شئ، من أهمها المشاركة فى إنشاء متاحف مثلما يحدث فى متحف الغردقة، إلا أن الشرط الوحيد الذى لا يمكن التنازل عليه أن المواطن الذى يرتدى الجلابية يكون له الحق الدخول بأسعار مخفضة".

وقال الدكتور خالد عنانى، إن الدولة المصرية، متمثلة فى القيادة السياسية، تجرى توجيهات كبيرة، لعودة السياحة بقوه لكل المدن السياحية فى مصر، مثلما حدث فى شرم الشيخ وعودة السياحة الإنجليزية بقوة لها.

وأضاف عنانى خلال لقاءه مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، اليوم فى مدينة الغردقة، أن سيكون فى مرسى علم دورا كبيرا للسياحة قريبا، مثل الغردقة وشرم الشيخ، وتسأل عن عدد المطارات الأسبوعية الواردة لمطار مرسى علم الدولي.

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وأوضح الوزير، أنه ألتقى وزير الطيران المدنى، لزيادة عدد رحلات الطيران للمدن السياحية، خلال المناسبات الكبرى، مثل الغردقة واسوان والأقصر وشرم الشيخ، موضحًا أن وزير الطيران قال " أنا معنديش مشكلة أخسر طالما الدولة هتسفيد".

فيما تحدث عدد من المستثمرين عن مشكلة ارتفاع أسعار المياه، وأن سعر متر المياه يباع للفنادق فى مدينة سفاجا بـ90 جنيها، بينما يباع فى الإسكندرية بأقل من 30 قرشا.

وتحدث محمد محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، ووكيل لجنة السياحة، عن أزمة رسوم وزارة البيئة التى قام على شأنها بتوقف أصحاب المراكب السياحية والعاملين فى النشاط السياحى بالتوقف عن العمل اليوم وغدا، حيث أكد الوزير عن إجرائه اتصالا هاتفيا بوزيرة البيئة وطلب منها لقاء مجمع معه وأطراف المشكلة لحل الأزمة َ.

فيما تحدث اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن قرار فرض رسوم على زيارة المناطق البحرية صدر منذ 3 أشهر، مؤكدا أن بالتنسيق مع الوزير نحاول بعد لقاء الوزيرة إرجاء القرار ومناقشته جيدا، أن هناك بعض الشركات فرضت عن السياح 7 يورو ونصف لتطبيق قرار الرسوم.