شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خلاف بين مرتضى منصور ومحمد أبو شقة فى دعوى فرض رسوم على حديد العيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت منذ قليل خلاف بين رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب ومحمد بهاء أبو شقة المتدخل انضماميا مع الدولة، أثناء نظر دعوى وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء صلب غير الخلائط " البليت .

وحضر عدد كبير من مؤيدى قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادى الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعى المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات التى علت صوتها بداخل مقر مجلس الدولة.

أقام الدعوى مرتضى منصور وكيلًا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" وطالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء صلب غير الخلائط " البليت ".

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اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9922لسنة 74قضائية، كل من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.

وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفته صحيح الدستور والقانون، موضحا أن المادة 27 من الدستور المصرى نصت على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.