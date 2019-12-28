شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 564 ألف مواطن فى بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 564 ألفاً و866 مواطناً، بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد، مؤكدة أنها راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار فى نظام الإحالة من الواحدات إلى المستشفيات، بما يساعد فى توزيع المرضى على المستشفيات، ويمنع التحويل لمستشفى دون الآخر، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ووحدة طب أسرة الـ5000 وحدة، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة شددت على جدارة الخدمة الطبية بما يضمن حصول المرضى على خدمة طبيه ذات جودة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة العمل، وإتباع المرجعيات العلمية لبروتوكولات العلاج الحديثة، كما حثت الفريق الطبى بالمستشفى على ضرورة الاستمرار فى التعلم الطبى المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم فى سبيل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أى صعوبات وإزالة أى معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت خلال زيارتها للمحافظة صباح اليوم، عن الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة فى شهر يوليو الماضى وحتى صباح اليوم السبت، من بينها عمليات كبرى ذات مهارة دقيقة، وعمليات صغرى، فى تخصصات مختلفة مثل القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية.