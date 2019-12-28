شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان متحدثا بالعربية للمصريين بالعام الجديد: يسعدنى استقباله معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم السفير اليابانى بالقاهرة، نوكى ماساكى، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الجديد وأعرب عن أمنياته بدوام الصحة والعافية والسعادة.

وفى فيديو للسفير نوكى موجه للشعب المصرى على حسابه على صفحة "فيس بوك"، قال السفير نوكي: "يسعدنى كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصرى هذا العام الجديد السعيد على مصر واليابان متقدمًا للشعب المصرى بدعواتى القلبية بدوام الصحة والسعادة ومواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين مصر واليابان."

وقال السفير نوكى، إن هناك العديد من الأحداث المهمة التى حدثت فى عام 2019، منها تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم عززت مصر واليابان التعاون فيما بينهما لتعزيز السلام والتنمية فى أفريقيا.

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وبالنسبة لليابان، أضاف السفير، فقد عقدت قمة العشرين بمدينة أوساكا فى شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (تيكاد 7) فى شهر أغسطس، وعليه فقد قام الرئيس السيسى بزيارة اليابان مرتين فى هاتين المناسبتين والتقى برئيس الوزراء شينزو آبى لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفى اليابان أيضًا، تم إعلام العالم فى الداخل والخارج بتولى الإمبراطور الجديد من خلال مراسم التنصيب التى بدأت فى أكتوبر الماضي. ومع تولى الإمبراطور الجديد للعرش، بدأت حقبة جديدة فى اليابان تسمى "ريوا" والتى تعنى بالعربية "التناغم الجميل".

وخلال عام 2020، وهو العام الأول من عصر ريوا، سيكون هناك اثنين من الأحداث الهامة لتعزيز العلاقة بين مصر واليابان، أولهما هو إقامة دورة الألعاب الأوليمبية والبارليمبية "طوكيو 2020"، والتى من خلالها سندعم ونشجع بحماس اللاعبين المصريين، وفى مقدمتهم فريق كرة القدم وفريق الجودو.

وأضاف السفير أن ثانى هذه الأحداث فهو افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث تدعم اليابان بناء هذا المتحف كأكبر متحف فى العالم، كما تقدم له الدعم الفنى من أجل عرض التراث الحضارى المصرى والحفاظ عليه وترميمه، والعالم كله مهتم بالمتحف المصرى الكبير الذى سيقدم الحضارة المصرية للعالم.