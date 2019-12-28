شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 127 مخالفة على نهر النيل فى المحافظات خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، تقريرا من قطاع تطوير وحماية نهر النيل بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة على النهر وفرعيه على مستوى الجمهورية والتى تضمنت تنفيذ 127 إزالة على مدار الأسبوع الماضى، حيث أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع نفذ خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 26 من الشهر ذاته عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ 127 حالة تعدى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية .

وأضاف خالد، أن الإزالات تضمنت 38 بمحافظة الجيزة و 21 بمحافظة القليوبية و 26 بمحافظة الغربية و3 بمحافظة المنوفية و 6 بمحافظة البحيرة و 7 بمحافظة كفر الشيخ و 3 بمحافظة اسيوط و 12 بمحافظة قنا و 11 بمحافظة أسوان ليصبح إجمالى ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 50489 حالة تعدى على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبانى سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

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أضاف خالد أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التى تأتى فى إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتاكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كافة التعديات على المجرى المائى للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلو مترا من أسوان إلى البحر المتوسط .

أشار إلى أنه يجرى العمل حاليا فى تنفيذ عملية تكريك مجرى نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب 20 مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد عن 5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت الى 96% وبما يجاوز النسب المقررة .

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات.