شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مراكز دروس خصوصية وإزالة إشغالات فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان المريوطية بحى الطالبية بالجيزة، أعمال تطوير وتجميل للميدان، وكذلك تجميل وتطوير ميدان التعاون أمام مسرح الزعيم وأمام شارع العريش، تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق، وبناءا على تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة .

ونفذت أجهزة مركز ومدينة أوسيم، أعمال تركيب الانترلوك أمام مدرسة الأبطال الجديدة، كما تم زراعة أشجار للحفاظ على البيئة أمام المدرسة وإظهارها بمظهر حضارى، وذلك تحت إشراف اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة، للعمل على الارتقاء بوحدة برطس .

وتابع الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية، تنفيذ قرارات ازالة تعديات على المجارى المائية للترع خاصة بالرى بالحوامدية طريق مصر اسيوط

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ونفذ حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق حملة مكبرة أسفرت عن غلق ورفع محتويات سنتر تعليمى العراقى بشارع ابو الفدا من شارع الهرم، كما تم غلق ورفع محتويات سنتر تعليمى بسمله 255 بشارع الهرم الرئيسى، كما تم التحفظ على سقالة حديد و40 شيكارة أسمنت و بابى حديد من العقار 4 شارع عبد الحميد الزواوى من شارع ضياء، كما تم رفع إشغالات شارع العريش وتمركز أفراد الإشغالات بالشارع، وتم رفع بعض إشغالات شارع ضياء وتمركز أفراد الإشغالات بالشارع، وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تابع اللواء أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة مكبرة تم خلالها رفع تجمعات القمامة من مزلقان لعبة بشتيل، و محيط مجمع مدارس بشتيل،و منطقة شارع المزرعة طريق ترعة الزمر، و منطقة الصرف الصحى والقنطرة البيضاء بجوار الكاكولا والسرايا، و منطقة شارع الستة متر والعنبه بشارع المحطة القديمة، وشارع المدينة المنورة بجوار البوسطة والسنترال بشارع الثورة، و الوحدة الصحية ببشتيل، ونقطة شرطة بشتيل، و النفق المردوم، و منطقة مصطفى ركابى حرم الدائرى ومن أمام سلم الكهرباء، وشارع المسابك بجوار الثلاجة، ومنطقة شارع الأربعين والأوناش، و ميدان محمد مبروك، وأعلى الدائرى من مطلع القومية العربية وحتى نزلة البراجيل، كما تم تجريد وكنس طريق ترعة الزمر من مطلع، والإقليمى محور الضبعة، وحتى الدائرى القديم، وكذلك منطقة الجمعية الشرعية ببشتيل.

وفى السياق وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تم الدفع بفرق النظافة وقاموا بتجريد شوارع، واستكمال تجريد شارع المحطة، وخلف محكمة الجيزة سقوط شجرة، وشارع الجامعة، وشارع مراد، وشارع ربيع الجيزى، وشارع القاضى ابو يوسف، وشارع سليمان جوهر، وشارع الطوبجى، و شارع محى الدين ابو العز، وامام كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشارع ربيع الجيزى، وازالة سقوط شجره خلف محكمه الجيزة.