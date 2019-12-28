شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: افتتاح مشروعات متنوعة بـ9 قطاعات في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا إن عام 2020 سيشهد انجاز العديد من المشروعات على ارض المحافظة في قطاعات مختلفة، منها الصحة، التعليم، النقل، الصناعة، الزراعة، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد أن الدولة المصرية تعمل وفقا لمنظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط جميع المصالح ولا تتأثر كثيرًا بالأشخاص فكل منا يكمل ما بدأه السابقون في تناسق وتناغم تام، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة. وأكد أن قطاع الصحة سيشهد طفرة ملموسة في الخدمات الطبية المختلفة، حيث يعد الإنسان المصري من أهم الاولويات في المرحلة القادمة ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له.

وأعلن المحافظ أنه سيتم افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات وهي مستشفي ملوي وسمالوط وديرمواس وعدد 5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام، بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه منها 237 مليون جنيه بمستشفي ملوي- 68 مليون جنيه تطوير مركز الأورام- 55 مليون جنيه بـ 5 مراكز للأمومة والطفولة- 247 مليون جنيه بمستشفي سمالوط- 216 مليون جنيه بمستشفي ديرمواس وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة.

قطاع النقل

سيتم افتتاح محور سمالوط الحر على النيل بطول 26 كم وبتكلفة مليارو 449 مليون جنيه حيث سيساهم المحور في تيسير حركة النقل ويربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي «القاهرة- أسوان»مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي عند مدينة سمالوط ويتكون من 32 كوبري ويمر اعلي نهر النيل واعلي السكة الحديد واعلي ترعة الإبراهيمية و16 نفق للأهالي.

قطاع الصناعة

افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنية حيث سيساهم المجمع في خلق بيئة جيدة للاستثمار بقطاع الصناعة مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة تساعد على تقليل نسبة البطالة، كما سيتم افتتاح مصنع الرخام والجرانيت

قطاع التربية والتعليم

الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء عدد 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنية حيث تساهم في إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالي 953 فصل مدرسي.

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قطاع الزراعة

افتتاح المزرعة النموذجية بغرب غرب المنيا وهو مشروع بحثي إرشادي إنتاجي بتكلفة 37 مليون جنيه وهي مزرعة نباتية نموذجية مساحتها 20 ألف فدان تحتوي على مزرعة للإنتاج الحيواني وعلي مناطق زراعية وحقول تجارب وزراعات تنوع بيولوجي.

قطاع الكهرباء

الانتهاء من مشروع انشاء مركز التحكم الإقليمي بسمالوط حيث سيساهم في توفير الطاقة المستهلكة

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

افتتاح اعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3 / يوم بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه ابوقرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه حيث يسهم كلاً منهما في توفير مياه الشرب النقية لخدمة 500 ألف نسمة

قطاع المدن الجديدة

في مدينة المنيا الجديدة سيتم افتتاح محطة معالجة المنيا الجديدة- المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه- عدد20 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 480 وحدة سكنية- عدد 22 عمارة دار مصر بإجمالي 528 وحدة سكنية بتكلفة 635 مليون جنيه

وفي مدينة ملوي الجديدة إنشاء عدد 34 عمارة «جنة مصر» بتكلفة 225 مليون جنيه حيث يساهم في توفير وحدات إسكان متوسط لعدد 4080 مواطن.

قطاع الإسكان

سيتم افتتاح اعمال «تطوير منطقة مدينة العمال» بتكلفة 77 مليون جنية حيث يتم بناء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات على مساحة 4.4 فدان وتحتوي على 18 مبني عبارة عن 8 عمارات عمال- 3 عمارات إيواء، 7 عمارات أهالي بأجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.

افتتاح مشاريع في متنوعة في المنيا

افتتاح مشاريع في متنوعة في المنيا