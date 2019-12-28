شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يرفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة بتركيب كشافات ولمبات الليد الجديدة بالشوارع والميادين العامة، وخاصة بمحيط الكنائس، استعدادًا للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى أمام المواطنين والزائرين.

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وأوضح المحافظ أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع المراكز والمدن، والمديريات الخدمية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تزامناً مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مؤكدا استعداد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة من المسلمين والأقباط، بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن أبناء المحافظة جميعهم من نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد وهدفهم واحد، هو استكمال مسيرة التنمية البناء من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

من جانبه، تفقد اللواء سامي علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، الحالة الأمنية بمحيط كنيستي مار جرجس بمدينة بلبيس وقرية سلمنت، وتابع أعمال النظافة والكهرباء على المستوى العام، استعدادًا للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.