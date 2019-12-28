شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنارة القطاعين الشرقي والغربي بمحور عدلي منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف أنه تم الانتهاء من إنارة القطاع الغربي من محور عدلي منصور، وقد تم الانتهاء أيضا من إنارة القطاع الشرقي منذ أيام، وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وهيئة الطرق والكباري.

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وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف توجيهاته للدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بسرعة اتخاذ مايلزم من خطوات عملية وإجراءات لإنارة المحور وتذليل كل المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن المحور «الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويجري تشغيله تجريبيا» يشهد هذه الفترة زيادة في حركة السير عليه بسبب تنفيذ إصلاحات بكوبري النيل العلوي.

وأشار الدكتور عاصم سلامة إلى توجيهات محافظ بني سويف بسرعة إنارة المحور بالكامل ،مع متابعة توفير الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على المحور خاصة في المطالع والمنازل والمخارج. يأتي ذلك في استجابة وتفاعل مع شكاوى بعض المواطنين فيما يتعلق بصعوبة حركة السير على المحور بسبب عدم توافر الإنارة على طول الكوبري، وأن ذلك يشكل عامل خطورة.

وأضاف نائب المحافظ أنه سيعرض على المحافظ تقريرًا مفصلًا عن أعمال لجنة تسليم مشروع المحور، حيث يجري الاجتماع بأعضائها بشكل مستمر، بناء على تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف الذي طلب الإسراع في هذا الملف، نظرا لأهميته الحيوية.