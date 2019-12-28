شكرا لقرائتكم خبر عن «يلا نغيرها» .. حملة لتطوير شوارع شبرا الخيمة بالتعاون مع المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية شبرا الخير بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة حملة بعنوان «يلا نغيرها» هذا الأسبوع لتطوير وتتنظيف الشوارع وتجميلها بالأشجار ودهان الأعمدة والأرصفة من خلال الشباب المشاركين في الحملة.

حملة يلا نغيرها

قال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير: «يلا نغيرها هي أحدث حملات الجمعية التي نقوم فيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة بتنظيف بعض شوارع الحي وتشجيرها ودهان الأعمدة والأرصفة أيضا لتوفير بيئة ملائمة وكريمة للمواطنين».

وأضاف «فاروق»: «أننا بالتأكيد لن نستطيع تنظيف نحو 20 كيلومتر مربع مساحة الحي بمفردنا في يوم ولا أسبوع حتى بل نأمل أن نكون نموذجا لغيرنا من الشباب سواء بالانضمام لنا في الحملة أو تكوين مجموعات ليبدأ الجميع بالمشاركة المجتمعية في تنظيف البيئة التي يعيش بها».

Advertisements

حملة يلا نغيرها

لافتًا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال 2019.

حملة يلا نغيرها

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة: «تشرفنا بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في جمعية شبرا الخير والشباب القائمين عليها في إطلاق تلك المبادرة لحث جميع شباب الحي على التعاون معنا في تطوير وتجميل الشوارع الداخلية للحي في نحو 26 منطقة سكنية داخل حي شرق شبرا».

وأضاف: «نتمنى وجود 100 حملة مثل يلا نغيرها... ومكاتبنا وأيدينا مفتوحة دائما لجميع منظمات العمل المجتمعي والشباب في أي وقت للمساعدة على التطوي».

ويعيش في حي شرق شبرا الخيمة أكثر من مليون ونصف مواطن في مساحة تبلغ نحو 20 كيلومتر مربع من خلال نحو 26 مربع سكني. وقال «فاروق»: «لا يمكنا إغفال دور الأجهزة التنفيذية في حي شرق شبرا الخيمة التي وفرت لنا المعدات والأشجار التي قمنا باستخدامها في الحملة بجانب وجودهم معنا طوال وقت تنفيذ الحملة بالشارع».