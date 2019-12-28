شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يعتمد خطة تأمين المطرانيات والكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، خطة تأمين المطرانيات والكنائس لتأمين صلاة الأحد الأخير من عام 2019، واحتفالات قداس وعيد الميلاد المجيد، حيث شملت توزيع الخدمات على المطرانيات بجميع طوائفها، ثم الكنائس الكبيرة، ثم الأصغر فالأصغرعلي أن تكون فرق التامين تحت إشراف حكمدارية المناطق وتحت إشراف قيادة أمنية بكل مركز.

وحذر مدير الأمن من التراخي في تنفيذ خطة التأمين التي تشمل أيضا البوابات الإلكترونية ووجود الكشافات بالمطرانيات والكنائس لدعم الفرق الأمنية، وعدم وجود سيارات بجوار مناطق العبادة.

كما حذر قوات تأمين المنشآت الشرطية والخدمية من استخدام سخانات أو إشعال نيران للتدفئة خلال الخدمات، أو وضع المتعلقات الجنود والخفراء داخل الأبراج ومناطق الخدمات للحفاظ على أمن وسلامة القوات، مؤكدًا على إحالة المخالفين للتحقيق ومجازاتهم.