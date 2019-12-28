شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع تراكمات مياه الأمطار بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة ميدانية مفاجئة على حي أول وثاني طنطا، في الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك لمتابعة أعمال رفع أكوام القمامة في الصباح الباكر ونظافة الشوارع، وكذا أعمال إزالة ناتج الأمطار، ومتابعة المشرعات الجارية بنطاق المدينة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية ورئيسا حي أول وثان طنطا.

بدأ رحمي جولته بشارع (النحاس- منطقة المحطة – شارع الجلاء – شارع سعيد – الجانبية – كورنيش شركة الغزل)، مؤكداً على الإلتزام الكامل بنظافة الشوارع بصفة مستمرة وإزالة كافة تراكمات القمامة أولاً بأول، وكذا قيام الأحياء بمتابعة بلاعات تصريف مياه الأمطار والعمل على إزالة أي تراكمات مياه بإستخدام سيارات الكسح.

وتفقد محافظ الغربية أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد للوقوف على معدلات التنفيذ للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء، موضحاً أن أعمال التطوير تستهدف خلق متنفس جديد لأهالي المحافظة.