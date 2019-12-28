شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: رئيس الوزراء وافق على إنشاء المجموعة الوزارية السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على المقترح الخاص بإنشاء المجموعة الوزارية السياحية، التي تضم وزراء السياحة والآثار والطيران والثقافة والبيئة والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف السياحية وممثل عن وزارة الداخلية في قطاع السياحة والآثار.

وأوضح «عناني» خلال اول اجتماع يعقده مع مستثمري القطاع السياحي بالبحر الأحمر بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وكامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك توجبهات من رئيس الجمهورية بالإسراع بالنمو في القطاع السياحي وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواحه الاستثمار السياحي، وأوضح «عناني» أن المجلس الأعلى للسياحة سيعقد اجتماعا قريبا بعد توقف الاجتماعات منذ عام ونصف.

وتابع «عناني» أن السياحة ستعود إلى مصر بأعداد مبشرة، ويجب الاستعداد الجيد لاستقبال هذه الإعداد من خلال الاستعداد بزيادة عدد غرف الفندقية والنقل السياحي

وفور وصول «عناني» لمقر الاجتماع صافح رجال الأعمال في القطاع السياحي بالبحر الأحمر.