شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مخابز سياحية في المنوفية لمزاولتهم النشاط دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق 5 مخابز سياحية بمدينة شبين الكوم لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياه والكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. جاء ذلك استجابةً لشكوى أحد المواطنين يتضرر من تشغيل عدد من المخابز بدون ترخيص، وبناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية (إدارة حماية المستهلك).

جدير بالذكر أنه سبق وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بنزول لجنة للمرور علي جميع المخابز السياحية والإفرنجية بمدينة شبين الكوم للتأكد من مزاولة النشاط بالترخيص اللازم من عدمه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .