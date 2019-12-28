شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، السبت، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة.

وبدأ «مبارك» جولته بزيارة كلية التربية النوعية بأشمون، ورافقه خلالها الدكتور محمد زيدان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حيث تابع توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين.

واستطلع رئيس الجامعة، آراء الطلاب حول معاملة المراقبين لهم داخل اللجان، ومستوى الامتحانات والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.