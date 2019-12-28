شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطات القطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية، السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان)، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط تلاها تفقد باقي محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322 ألف متر مسطح، والتي تشمل 26 مبنى، وحيث تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات، و6 كباري للقطارات، و4 كباري للسيارات، وعدد2 نفق بإجمالي 12 محطة، والتي تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية، ويشرف عليها التحالف الصيني الذي سينفذ (الأعمال الكهروميكانيكية – أعمال الإشارات والتحكم – عدد 22 قطار للوحدات المتحركة – ماكينات التذاكر).

والتقى الوزير برؤساء الشركات المنفذة والمهندسيين والفنيين، حيث اطلع على معدلات التنفيذ لكل محطة ومعدلات تنفيذ أعمال الجسر والأسوار والورشة والموقف التنفيذي للكباري والأنفاق، مؤكدًا على أهميته في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة، مشددًا على أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز والانتهاء من هذا المشروع الهام في موعده المحدد (حيث سيستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرًا).

جدير بالذكر أن القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كم، وعدد محطاته 12محطة (عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق -هيليوبوليس الجديدة-بدر- المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان- الروبيكي- بدر الجديدة- العاصمة الإدارية 1- العاصمة الإدارية 2)، وسيتقاطع مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وأنه سينقل 60 ألف راكب في الساعة لكلا الاتجاهين بواقع 30 ألف راكب /ساعة في الاتجاه الواحد، وأن سرعته التصميمية تصل 120 كم/ ساعة وسيربط المشروع سكان محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.