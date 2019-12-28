شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمنع مكبرات صوت الباعة الجائلين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي الجمرك حملات على الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت وتم مصادرة كل ما تم ضبطه. كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر، منذ أيام، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بدء حملات لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين على مستوى أحياء المدينة.
وأوضح الشريف أن تلك التعليمات استجابة لشكاوى المواطنين، للقضاء على التلوث السمعى بالمحافظة، مشددا على جميع المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تلك الحملات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في حق المواطن السكندري.
وعلى صعيد آخر، أخلى حي الجمرك بالإسكندرية، السبت، خمسة أدوار من عقار مائل كائن 87 شارع الإمام على بمنطقة اللبان، وسط المدينة، وذلك بعد متابعة الحالة الفنية للعقار، وطبقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وطبقًا لآراء المتخصصين.
وصدر قرار بإزالة خمسة أدوار من العقار المائل بدءًا من الثاني عشر حتى الثامن لتخفيف الأحمال والمتابعة بعدها، وعملت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، على تنفيذ القرار حرصًا على حياة المواطنين، وتم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل إخلاء للسكان بمنقولاتهم للخمس أدوار.
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