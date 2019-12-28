شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «الإسكان» و«الخارجية» لتدريب المهندسين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت وزارة الإسكان ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان، والبناء، ووزارة الخارجية متمثلة في الوكالة المصرية من أجل التنمية، على تدريب المهندسين الأفارقة بهدف رفع كفاءتهم المهنية بما يعود بالنفع على الأداء العام لهم ويساهم في تنمية البلدان الأفريقية.

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إنه في هذا الإطار نظم معهد التدريب والدراسات الحضرية التابع لمركز بحوث الإسكان والبناء مؤخرًا دورة تدريبية للمهندسين الافارقة تحت عنوان «آليات تطوير المناطق العشوائية بالمشاركة»، تنفيذًا لخطط الدولة للتوجه نحو أفريقيا، فقد تم تدريب 24 متدربًا من مختلف البلاد الأفريقية، منها السودان وجوبا والكنغو ومالاوي والكاميرون وغينيا والجابون وزامبيا وبوريكينيا فاسو وغيرهم.

وأضاف: «تضمن التدريب زيارة ميدانية للمناطق العشوائية الموضوعة على خريطة التطوير والمناطق التي تم تطويرها بالفعل منها عزبة خير الله- الأسمرات- الدويقة مرورًا بالمقابر ومساكن عين الصيرة- مصر القديمة وانتهاء بالجيزة القديمة وذلك ضمن خطة الدولة المستقبلية 2030، بالإضافة إلى استضافة خبراء من صندوق تطوير العشوائيات لشرح التجربة المصرية في تطوير العشوائيات». وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات وتبادل الصور والتهاني على أمل لقاء مرة ثانية في دورة أخرى.