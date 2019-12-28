شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها منع «البنطلون الممزق» وارتداء السلاسل.. تعرف على شروط دخول جامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، قرارا بمنع من الطلاب الغير ملتزمين بـ«السلوكيات التي تتنافى مع الأعراف الجامعية» من دخول الكليات أو الامتحانات الفصلية والنهائية.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات له، إنه تم إصدار منشور بمحتوى القرار وإرساله إلى الكليات المختلفة التابعة للجامعة، بهدف منع تكرار بعض الظواهر السلوكية المخالفة المتكررة من بعض الطلاب والتى تتنافى مع القيم والأعراف الجامعية والتي لاتليق بالصرح العلمى العظيم، ولمحاربة مثل هذه الظواهر.

وأوضح أن القرار تضمن عدم دخول الكليات أو دخول الإختبارات الفصلية والنهائية للطلاب الذين يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية مثل، ارتداء البنطالونات الممزقة، أو ارتداء الشورت أو البارامودا، أو حلق الشعر على جانب الرأس مع تطويل الشعر لأعلى أو لأسفل، أو إرتداء السلاسل والأساور بطريقة ملفتة للشباب». كما شمل القرار تكليف إدارة الأمن الجامعى بمتابعة تلك الظاهرة والتعامل معها بكل جدية وحزم.