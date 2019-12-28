شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بمدينة طوخ، حملة على أحد المنشآت المرخصة لبيع الحبوب والعلافة بناحية طوخ، تم خلالها ضبط طن زيت مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام الآدمي.

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وتأتي تلك الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع إنتاج الأغذية ومحال بيع السلع الغذائية لضمان سلامة المنتجات الغذائية قبل وصولها للمستهلك وحماية المواطنين من الغش التجاري.

شن سامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ورجب نصر، مراقب أول الأغذية، ومشاركة الإدارة الصحية بمدينة طوخ، حملة مكبرة تم خلالها ضبط طن زيت طعام معبأ في جراكن متسخة قد سبق استعمالها، والمكان يقوم بتعبئة زيت الطعام دون الحصول على ترخيص بذلك، كما أن البيانات الموجودة على العبوات مخالفة لحقيقة الزيت الموجود بداخلها، والمكان به خطر داهم ويفتقر للاشتراطات الصحية.

وتم سحب عينة من الزيت لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات الموجودة في المكان.