شكرا لقرائتكم خبر عن «بالأخلاق نرتقي....صحح مفاهيمك» لقاءات حوارية داخل مراكز الشباب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة «إدارة البرلمان والتعليم المدني» بالمنيا، اللقاء السادس ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تقام داخل مراكز الشباب والأندية داخل 9 مراكز من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا، لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة في المجتمع تحت عنوان «بالأخلاق نرتقي....صحح مفاهيمك».

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وأقيم اللقاء داخل مركز شباب بني حرام بمركز دير مواس جنوب المنيا، وتناول الحوار عدة محاور منها، التعايش السلمي والموطنة في الأديان، ونبذ العنف والتطرف، وقبول الرأي والرأي الأخر ومواجهة الإرهاب والأفكار المغلوطة والهدامة للمجتمع، وحفظ الوطن والفهم الصحيح للدين أخلاقنا حصننا ونبذ العنف .الفرق بين التدين والتطرف. حاضر في اللقاء الشيخ، محمد صابر حبيب مدير وعظ المنيا ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والشيخ الدكتور عمر خليفة مدير المتابعة بالأوقاف.

وقال الشيخ محمد صابر حبيب، مدير وعظ المنيا، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الدين الإسلامي والأديان السماوية أكدت على العيش في سلام ومحبة بين جميع الناس دون النظر على اللون أو العرق أو غيرها، كما أكدت الأديان على نبذ العنف والتطرف مطالبا الحضور على ضرورة مواجهة الإرهاب والأفكار المغلوطة والهدامة للمجتمع، بالعمل والاجتهاد وبناء الوطن.

من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة حوارات داخل مراكز الشباب من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا حيث سبق أن تم تنفيذ 6 حوارات تحت عنوان «بالأخلاق نرتقي....صحح مفاهيمك» .