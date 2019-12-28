شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستعرض حصاد عام 2019 (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت خلال عام 2019 العديد من الإنجازات والافتتاحات لبعض المشروعات القومية والتنموية، فضلاً عن تذليل العقبات لتشغيل بعض المشروعات الخدمية المتعثرة، في إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات تنموية وخدمية ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

حيث شهد عام 2019 تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للعديد من المشروعات ومنها مشروع سكن مصر والإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية والتى تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة تابع خلالها مراحل تنفيذ المرافق والخدمات بها، فضلا عن أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان «الإسكان الاجتماعي» الجارى تنفيذها باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وتفقد أعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال ونهوها في مواعيدها المحددة، كما تفقد بعض الوحدات والمحال والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من «60 عمارة سكنية» بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار إلى 118 مترا، كما تابع أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى والذى يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) وتابع مستوى التشطيب وتوصيل المرافق للوحدات متفقدًا بعض الوحدات السكنية بها، مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية والتى أوشكت على الانتهاء.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان والتى بلغ حجم استثماراتها حوالى 3.5 مليار جنيه بمعدل إنفاق 60 %، لافتا أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة، مؤكدا تقدم نسب التنفيذ في مشروعات الإسكان وأعمال البنية الأساسية للانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة في يونيو 2020 طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى إنشاء محور طريق الهضبة الغربية والطريق المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة على الهضبة الغربية على ارتفاع 180 مترا بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية وتم تفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة «ناصر» بالهضبة الغربية للمحافظة والتي تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ويختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

كما شهد العام استكمال المشروعات التي يجرى تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري إنشاؤها، فضلًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم إنشاؤها وجار طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن مدينة أسيوط الجديدة تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وعلى مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وبلغت معدلات الاستثمار بالمدينة حوالى 4.3 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانا، وتم إنشاء المرحلة الأولى منها فضلا عن مشروعات الإسكان بالمدينة ومنها إنشاء عدد 59 ألفا و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة، وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه من أبرز حصاد عام 2019، استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط الحر على النيل والذي يربط بين الطرق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، والزراعي، بالتنسيق مع وزارة النقل والذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عملا صناعيا.

وتضم تلك الأعمال الصناعية، 2 كبارى رئيسية هي كوبري أعلى نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري على السكة الحديد بطول 630 م أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول، معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ في التوقيتات المحددة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 35 % من إجمالى الأعمال وسيتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020والذى تفقده الوزير المحافظ يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل لمتابعة سير الأعمال به.

فضلا عن البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتى تعد من أهم المشروعات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأولاها دعما واهتماما لتخرج إلى حيز التنفيذ لتخدم زمام من الاراضى الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمسة محافظات وتصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» التابعة للحكومة اليابانية وسوف يستغرق انشاء مجموعة قناطر ديروط ما يربو على خمسة سنوات ليتم تشغيل مجموعة القناطر الجديدة في 2023م.

بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء لكل منطقة على حدى لـ 7 مناطق (زرزارة، الفواخير، غرب البلد، المصلى، نزلة عبداللاه، الوليدية، الحمراء) وتحديد المقايسات التقديرية والأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق غير المخططة كـ (مياه شرب نظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، ورصف الطرق، ووضع بلاط وبلدورات لعدد من الشوارع، ودهان وتشطيب واجهات عدد من المنازل) تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة.

واستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً وتلبية لاحتياجات المواطنين ومنها 4 مشروعات إنشائية يجرى العمل بها على قدم وثاق ومنها مشروع إنشاء كوبرى منقباد العلوى بتكلفة 250 مليون جنيه ومشروع إنشاء نفق المشاة لربط موقف المعلمين بالطريق الدائرى بموقف نزلة عبداللاه ونفق المشاة لربط موقف المراكز الجنوبية بنزلة عبداللاه بموقف قرى مراكز أسيوط اسفل الطريق، فضلا عن مشروع تطوير المدخل الجنوبى «ميدان ام البطل» بجوار كوبري الواسطي امتداد الطريق الدائرى.

حيث بلغت نسبة التنفيذ في مشروع تطوير المدخل الجنوبى والذى يقوم بتنفيذ ويشرف عليه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد 90 % ليكون امتدادا لطريق محور الهضبة الغربية، فضلا عن مشروع نفق المعلمين والذى بلغت نسبة التنفيذ به 80 % ويسهل حركة الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد.

كما شهد العام انطلاق وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة بقرى المحافظة الأكثر احتياجاً والتى تم تجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى على مهن «الخياطة والتفصيل وكهرباء تركيبات وسباكة صحية» بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل على ان يتم منح الثلاثة الأوائل من المتدربين شنطة معدات أو ماكينة خياطة لتمكينهم من بدء مشروع صغير يدر دخل مناسب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبلغ إجمالى عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائياً والجاري طرحها بلغت 181 مدرسة وإدارة تعليمية بطاقة 2697 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت 769.8 مليون جنيه خلال عام 2019 والتى يجرى تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم، لافتا إلى أنه تم استلام 73 مدرسة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائياً حتى 1 / 7 / 2019 بطاقة 1174 فصل دراسي بتكلفة 513.9 مليون جنيه كما يجري العمل في 106 مدرسة أخرى بتكلفة 255.9 مليون جنيه، مشيداً بجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى تتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة، كما يجري العمل في 37 مدرسة بطاقة 593 فصلا دراسيا بتكلفة 209.9 مليون جنيه «بنك استثمار» و3 مدارس بطاقة 33 فصلا بتكلفة 21 مليونا.

بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي صدفا والغنايم والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 305 ملايين جنيه و3.7 مليون يورو قرض إسباني، بعد تعطل في التنفيذ لمدة 11 عامًا وتلافي جميع الملاحظات وتم تسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتشغيل المشروع وصيانته والإشراف عليه وفقًا لمحاضر التسليم وتم تسليم المشروع وتشغيله تجريبيًا من خلال 3 محطات رفع (2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم) ويعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتي صدفا والغنايم على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة القادمة.

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وبدء التشغيل التجريبي لمحطة وشبكة مياه الشرب المرشحة بمركزي ساحل سليم والبداري بقرية «تل زايد بالبدارى» بطاقة استيعابية 68 ألف م3 لكل يوم وبتكلفة تصل إلى 325 مليون جنيه، بعد أن كانت تغذي مركز البداري فقط، وذلك بعد توقف استمر 8 سنوات منذ بدء استلامها ابتدائياً عام 2011 وتوقف التشغيل لاستكمال الشبكات ولتلافى بعض الملاحظات الفنية ومشكلة الاطماء ومد المأخذ والتى تم نهوها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتسليمها لشركة المياه وتغذى كلا من مركز ومدينة البدارى ومدينة ساحل سليم وتوابعها وهى (الجمسة، الهدار، جزيرة المطمر، جزيرة الساحل، جزيرة العونة، الشامية، الشيخ شحاتة) لعدد 80 ألف نسمة علماً بأنه سوف يتم ربط المحطة على عدد 7 نقاط ربط لكى يستفيد منها القرى الآتية (المطمر، الغريب، العونة، العفادرة، النزلة المستجدة، بويط، التناغة الشرقية، باخوم، تاسا، الحبايشة، الوقا، الخوالد).

كما شهد عام 2019 تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والتى تم انشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة 3 مراكز «أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة» وقراها بتكلفة اجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض اسبانى بتكلفة 9.3 مليون يورو وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتجارب التشغيل تمهيدا لتشغيل المشروع في يناير المقبل بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.

كما شهد العام زيارة وتفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي مركز أسيوط بقرية شطب والتي تخدم 5 قرى وتبلغ تكلفتها الإجمالية 400 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي وتخدم 205 آلاف نسمة للوقوف على الموقف التنفيذى.

كما تم خلال العام استكمال أعمال إنشاء محطة كهرباء أسيوط البخارية بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة «الوحدة الثالثة» بقدرة 650 ميجاوات وتعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعي في الإشعال وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 480 مليون دولار حوالى (1.23 مليار جنيه) بالإضافة إلى 10 % قيمة الاحتياطي وبلغت نسب تنفيذ المشروع 90 % فعليًا وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعي في الإشعال ويتوقع بدء التشغيل التجارى للوحدة ودخولها على الشكبة الموحدة لكهرباء مصر في فبراير 2020م.

كما شهد عام 2019 استكمال منظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة «حق الشعب» حيث بلغ إجمالى عدد عقود التقنين الابتدائية التي تم تسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد 250 عقد حتى الآن، بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائي يذكر أن المحافظة تسلمت 17 ألفا و607 ملفات تقنين وضع اليد وجار استكمال الإجراءات للتثمين والبيع.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى 3772 طلب تصالح بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن، بعد سداد قيمة رسوم الفحص، مشدداً على مواصلة العمل في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بكافة الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز طبقاً للقانون الصادر برقم 17لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حتى انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 وإطلاق مبادرة «اتصالح وقنن وضعك» لحث وتوعية المواطنين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء مشدداً على استمرار حملات الموجة الرابعة عشر في استرداد أراضي الدولة وحفظ «حق الشعب» وتسليمها لجهات الولاية ومواجهة كافة أشكال التعدي عليها بكل حزم وحسم واستعادة حق الشعب من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية.

وفى قطاع الصحة تم إعلان قرب الانتهاء من مستشفى أبوتيج المركزي خلال بضعة اشهر والذى سيصبح مستشفى نموذجياً بعد انتهاء اعمال التطوير والإنشاء بتكلفة إجمالية بلغت 277 مليون جنيه ونقل باقى اقسام المستشفى بصفة مؤقتة إلى المركز الصحي بقرية النخيلة وجارى تطوير 5 مستشفيات مركزية أخرى والنهوض بالوحدات الصحية وإعادة توزيع الأطباء وهيئات التمريض وتفعيل مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية ومبادرة دعم صحة المرأة.

كما شهد العام إطلاق محافظ أسيوط لمبادرة «لا تشوهّا» لمنع الكتابة على الجدران وشن حملات مكبرة لرفع كافة الإعلانات غير المرخصة والملصقات من على جدران المنشآت الحكومية والعامة وأعمدة ومحولات الكهرباء ومواجهة ظاهرة تشويه المدن بالكتابة على الجدران وتحرير محاضر وفرض غرامات فورية لأصحاب تلك الملصقات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك في إطار إلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والاكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء.

فضلًا عن تنفيذ المرحلة الأولى وبدء التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي على مشروع التسويق الإلكتروني والشمول المالي لرائدات الأعمال من السيدات «المرأة المنتجة» ضمن مبادرة «قدوتك» لتمكين المرأة والتي تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يهدف إلى استخدام وتحسين استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط في وقت سابق بهدف تنمية وبناء قدرات السيدات من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني بإستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع أهداف وخطط تسويقية وتحويل تلك الأهداف إلى مادة دعائية إعلانية على صفحات التواصل الاجتماعى.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المراكز التكنواوجية بالمراكز ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والذي يأتي ضمن 13 مركز موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم تشغيل 7 مراكز وجار ربط وتطوير 6 مراكز آخرى ورفع مستوى أداء العاملين بها من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عام 2019 شهد استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستهداف القرى الاكثر احتياجا والاعلنا عن تطوير 60 قرية كمرحلة أولى بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والبدء بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح فضلا عن تفعيل المبادرات الرئاسية لانقاذ اطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى وإيداعهم بدور الأيتام والرعاية الخاصة بهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأعلن محافظ أسيوط تفعيل لقاءاته المستمرة بالمواطنين بعقد لقاءات أسبوعية كل يوم أربعاء مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بديوان عام المحافظة، فضلا عن اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، معلنًا فتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات وطلباتهم بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني مشددًا على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة لهم تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لبناء الإنسان المصري وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا وتدشين وحدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة بالديوان العام لتلقى طلباتهم والتواصل المستمر لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلا عن إصدار المحافظ لتعلسماته لجميع القطاعات التنفيذية ومديريات الخدمات بعمل «رامب» إتاحة بمنى الديوان العام للمحافظة وبجميع المنشات الحكومية لخدمة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل وصولهم لمقدمى الخدمة.

معلناً تفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين الدوري بالديوان العام على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين فضلًا عن نشر الاستجابة لشكواهم من خلال جروب مبادرة «أسيوط تستطيع» على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنشر استجابات شكاوى المواطنين التي تتلقاها المحافظة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول «إيجابي» أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء «16528» وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة «01555525444 – 01555516528» كما يمكن تلقب البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب «01000623873» أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858 088» على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.

وفى قطاع السياحة أعلن المحافظ عن استكمال خطة تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة حيث يوجد محطتين وهم دير المحرق بالقوصية ودير السيدة العذراء مريم بدير درنكة وتم اعتماد 25 مليون جنيه لتطوير وصيانة الطرق المؤدية لها وتوفير الخدمات اللازمة بالتنسيق مع وزارة النقل وتطوير وترميم قصر الكسان ليصبح متحفاً قومياً للمحافظة.

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إنجازات محافظ أسيوط لعامم 2019

إنجازات محافظ أسيوط لعامم 2019

إنجازات محافظ أسيوط لعامم 2019