شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 18 عملية جراحية بوحدة صحية بقرية العمار بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن إجراء 18 عملية جراحية ضمن فعاليات ورشة عمل لإجراء عدد من الجراحات في قسمي الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمشاركة عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، بمستشفى طوخ المركزي والكائنة حاليا بمستشفى الوحدة الصحية بقرية العمار.

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وأوضح الدكتور أحمد يوسف، مدير المستشفى، أن المستشفى، رغم نقل وحداته بالعمار والعلاج الطبيعي بمشتهر والمركز الطبي بطوخ، إلا أنه يقدم كافة الخدمات الطبية للمواطنين من طوخ والقرى التابعة لها، مشيرا أن المستشفى به كل المستلزمات الطبية.

وأضاف يوسف أنه تم تجهيز 4 غرف للعمليات الكبرى، منها 2 بالمركز الطبي الطوخ و2 بمستشفى التكامل بقرية العمار وكشك للولادة و2 غرفة للعمليات الصغرى، هذا بالإضافة إلى العمل بانتظام في كل الأقسام الداخلية وحضانات الأطفال المبتسرين والعيادات الخارجية والاستقبال.

جدير بالذكر أن مستشفى طوخ المركزى منذ أن صدر له قرار الإزالة من قبل الهيئة الاستشارية بمجلس مدينة طوخ قد تم نقله لحين الانتهاء من أعمال التطوير.