شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة الصيد وفتح ميناء الصيد بالبرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم استئناف عملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، بعدما تحسنت الأحوال الجوية، وقال المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إنه تم فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد غلقه 4 أيام لسوء الأحوال الجوية.

وتم والسماح للصيادين بالخروج بمراكبهم ومعداتهم واستئناف عملية الصيد، بعد أن تحسنت الأحوال الجوية، وأضاف أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع عمليات كسح مخلفات الأمطار بمدن وقرى المحافظة، وأنه شدد على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة كسح مخلفات الأمطار المتبقية.