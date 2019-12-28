شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تفضح إرهاب تميم: يمول عملية نقل 1000 مسلح من سوريا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لـ "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، عن قيام تميم بن حمد، أمير قطر بتمويل عملية نقل مسلحين إلى ليبيا لدعم ميليشيات "فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنتهية ولايته فى طرابلس، والذى يتحصن بالعاصمة طرابلس مع ميليشياته المسلحة، حيث ذكرت المصادر أن تميم دفع تكاليف إجراء عمليات نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا من أجل القتال بجانب الميليشيات المسلحة.

كان الرئيس التركي قد طالب تميم بتوفير الدعم اللازم الذى يحتاجه السراج على وجه السرعة، خاصة مع اشتداد الضربات العسكرية، من جانب قوات الجيش الليبي بقيادة المشير "خليفة حفتر" الذى تعهد بإنهاء الإرهاب من كافة الأراضى الليبية، ومن ضمنها العاصمة.



قطريليكس

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وبدأت رحلات نقل المقاتلين السوريين إلى طرابلس والذين وصل عددهم لـ 1000مسلح عَبْر رحلات جوية بعد طلب "فايز السراج" من "تميم بن حمد" الدعم السريع واللازم حتى يستطيع البقاء في السيطرة على العاصمة طرابلس، ويستمر فى تنفيذ المخطط القطرى التركى فى السيطرة على ثروات ليبيا.

وأكدت المصادر ما تداولته تقارير إعلامية، حول إقلاع 4 رحلات جوية من اسطنبول في طائرات كبيرة يتبع اثنتان منها الخطوط الجوية الليبية والأخريان تابعتان للخطوط الإفريقية لنقل المسلحين إلى ليبيا.

ويواصل "تميم بن حمد" على مدار السنوات الماضية التدخل في الشؤون الليبية وتقديم السلاح إلى ميليشيات طرابلس، حتى تستمر فى تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل الأراضي الليبية.