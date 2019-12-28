شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: رئيس الوزراء صدق على إنشاء المجموعة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن عن إنشاء المجموعة السياحية، على غرار المجموعة الاقتصادية، والتى من المقرر لها أن تضم وزارة السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والمالية واتحاد غرف المنشآت السياحية، وكل من له علاقة بالقطاع السياحى، للارتقاء بالمنظومة السياحية، موكدًا أن القرار لم يعلن عنه حتى الأن إلا أن رئيس الوزراء صدق على إنشاء المجموعة.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال لقاءه بمستثمرى البحر الأحمر، ظهر اليوم السبت، لحل مشكلاتهم، وسماع مقترحاتهم، أن البحر الأحمر أول جولاته منذ توليه حقيبة السياحة والآثار معا، لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك للتعاون معا للنهوض بالنشاط السياحى بشكل عام.

وتقدم العنانى، خلال كلمته الافتتاح بالشكر للمستثمرين لاستجابتهم لدعوته للقاء لمناقشة المشكلات وسماع لمقترحاتهم فى النهوض فى النشاط السياحى بشكل عام.

من جانبه رحب اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، مهنأه بالتجديد القيادة السياسية له لاختياره على رأس كيانين كبيرين وهما السياحة والآثار بالبحر الأحمر.

وأستمع وزير السياحة والآثار، لمشكلات المستثمرين، وكان تقدم رجل الأعمال كامل أبو على بمجموعة شكاوى ومقترحات مكتوبة لوزير السياحة، كما تحدث رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر عن المستثمرين المتعثرين والذين قاموا بجلب أعداد كبيرة من السياح من خارج مصر، مطالبا بالتنسيق مع البنك المركزى لتسوية أوضاعهم.

كذلك تحدث رجل الأعمال حسام الشاعر عن مشكلات الموافقات فى إنشاءات الفنادق، والتى تستمر لفترات طويلة، وكذلك التعديلات فى الفنادق.

وطالب الشاعر بتفعيل الشباك الواحد، بحيث لم يكن هناك تأخر فى إصدار التراخيص والموافقات المختلفة لإنشاء الفنادق السياحية، مؤكدا أن لديه فندق سياحى فى شرم الشيخ لم تنته الموافقات الخاصة به منذ عامين مضوا.

وتحدث الشاعر، عن تطوير منظومة التأمين فى المطارات، موكدا أنه لاشك أن عملية التأمين متميزة فى المطارات المصرية، إلا أن أغلب مطارات العالم التى تستقبل أعداد كبيرة من السياح تقوم بتأمينها شركات عالمية.

من جانبه قال سامح حويدق، أحد مستثمرى البحر الأحمر، أن منظومة تفعيل الشباك الواحد نسمع عنها منذ سنوات صغيرة، مطالبا من وزير السياحة والآثار بتفعيلها لتقصير الوقت والجهد فى إنشاء المنشآت السياحية المختلفة.



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر

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لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر



لقاء وزير السياحة والآثار بمستثمرى البحر الأحمر