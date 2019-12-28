شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادى الجديد تحظر دخول الطلاب بالبناطيل المقطعة وقصات الشعر الغريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، قرارا اليوم السبت، بحظر دخول الطلاب والطالبات الذين يرتدون البناطيل المقطعة كأحد صيحات الموضة، وكذلك ارتداء الطالبات البرمودا التيشيرت والبنطلونات الضيقة والملفتة للنظر، وكذاك منع الطلاب الذين يقومون بحلق شعرهم بطريقة غريبة فيما يعرف بظاهرة القزح، وتكليف الأمن الجامعى فى جميع الكليات بمنع هؤلاء الطلاب من دخول الحرم الجامعى أو أداء الامتحانات بتلك المظاهر المخالفة للآداب العامة وسلوكيات الطالب الجامعي.

ووجه طنطاوى بضرورة تنفيد هذا القرار والتشديد على الالتزام بسلوكيات وآداب الحرم الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه من يخالف تلك الاشتراطات، وذاك فى إطار حرص جامعة الوادى الجديد على الارتقاء بالمستوى التعليمى والأخلاقى لدى طلابها والقضاء على تلك الظواهر الغريبة على مجتمع الوادى الجديد.

وفى سياق أخر نفذت جامعة الوادى الجديد تنفيذ معسكر الابتكار (مهارات ريادة الأعمال) وذلك بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإدارى بالجامعة بمشاركة 60 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة بتنسيق من الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية وفى نهاية الدورة تم مناقشة وتقييم عدد 5 مشروعات فى مجال ريادة الأعمال مقدمة من 5 فرق من الطلاب وفاز مشروع بعنوان جوجوبى وتم ترشيح الطلاب المقدمين للمشروع لخوض التدريب بالمستوى الثانى ضمن 24 فريقا من 24 محافظة.

والجدير بالذكر أنه قد عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد جلسته الدورية الرابعة عشر برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وعضوية وكلاء كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشهد المجلس انضمام أعضاء جدد (من ذوى الخبرة) من الجهاز التنفيذى وجهاز شئون البيئة بالمحافظة حيث انضم إلى عضوية المجلس كل من المهندس حاتم عبد الراضى محمد حسن " مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة"، واللواء محمد الفحام "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة".

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كما انضم للمجلس كلا من المهندس منصور إبراهيم سيد محمد " وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد"، والدكتور مجد المرسى مدير عام مديرية الزراعة"، والدكتور أحمد عبد الحليم محروس مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد"، والدكتور ناجى محمد عوض سلطان" مدير عام مديرية الطب البيطري.

قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب