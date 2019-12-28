شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أمطار على السواحل الشمالية غدا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بسقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

غدا طقس معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 11درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، أن يسود ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

طبيب بقنا يستخرج "جزرة" من بطن مسن بعد استقرارها بالقولون 3 أيام.. صور

تمكن طبيب بمحافظة قنا ومعاونه، من استخراج جزرة من بطن مسن، كان يعانى من نزيف حاد نتيجة دخولها عن طريق فتحة "الشرج" وتحركت إلى منطقة القولون، وتسببت فى تقرحات شديدة، وتآكل فى جدار القولون، وبحسب الطبيب المعالج أن المريض ذكرعمره 65 سنة يعانى من نزيف شديد بالمستقيم لمدة 3 أيام.

فيديو.. سيولة مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

شهد محور صفط اللبن، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية أعلى الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه جامعة القاهرة، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 11درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، أن يسود ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 فى تصادم أتوبيسين ونقل وملاكى بطريق السخنة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 24 أخرون، صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل وأخرى ملاكى بمنطقة وادى الدوم بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس، حيث نقلت سيارات الاسعاف المصابين والوفيات لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

أول فيديو لانفجار العاصمة مقديشو بعد سقوط أكثر من 60 قتيلا

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شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت، تفجير سيارة مفخخة نتج عنها سقوط أكثر من 60 قتيلا، بجانب عدد كبير من المصابين، وفيما يلى نعرض أول فيديو تم تصويره بالقرب من هذا الانفجار الضخم، حيث نقلت رويترز عن مسئول بخدمة الإسعاف فى الصومال أن حصيلة قتلى التفجير ارتفع لـ61 شخصا.

مد أجل الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

قررت محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بمجمع طرة، مد أجل النطق بالحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لتعذر حضور المتهمين، وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

#اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا يتصدر الترند لفضح نوايا رئيس تركيا الخبيثة

تصدر هاشتاج "اردوغان ينقل سوريين إلى ليبيا"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، لفضح النوايا الخبيثة لرئيس تركيا اردوغان فى السيطرة على المنطقة، والسعى إلى تخريبها والسيطرة على الثروات فيها، وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح ما يفعله اردوغان فى المنطقة العربية، ورغبته فى التدخل داخل دولة ليبيا واشعال الأوضاع فيها، ودعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة داخلها.

مقتل اثنين وإصابة 6 على يد مجهولين فى إطلاق نار بهيوستن الأمريكية

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون بعد قيام مجهولين بإطلاق نار عليهم فى مدينة هيوستن الأمريكية، اليوم السبت، وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم، وقال رئيس المقاطعة، هاريس إد غونزاليس، إن مجهولين فتحوا النار أثناء قيام مجموعة من الشباب بتصوير فيديو قصير، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

الرى: تنفيذ أعمال بتكلفة 43.5 مليون جنيه فى قطاع شمال سيناء

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلا بشأن العمليات التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2019، على مستوى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، والتى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك من خلال مشروع باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التى تولت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال العام 43.5 مليون جنيه.

صور.. الحكومة تستجيب لاستغاثة سيدة لإجراء مسح ذرى لإصابتها بالسرطان

استجابة لشكوى واستغاثة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعانى من السرطان، وبحاجة لأشعة مسح ذري وتناشد بمساعدتها، على الفور استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاستغاثة السيدة، حيث تم تشكيل لجنة وتم معاينة المريضة بالمنزل وعمل اللازم، وتم تغيير علاج السيدة من علاج مرض السكر بالأقراص إلى الأنسولين.

موسكو تتسلم الصندوق الأسود للطائرة الكازاخية المنكوبة

قال نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية فى كازاخستان بيرك كامالييف، اليوم السبت، إنه سيتم تسليم الصندوق الأسود لطائرة "بيك إير" التى تحطمت فى كازاخستان أمس الجمعة إلى لجنة الطيران الدولية الروسية لفحصه، ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن كامالييف قوله، خلال مؤتمر صحفى بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الدولية، والليلة فى تمام الساعة 18:40، يصل خبير من موسكو إلى ألماتي".