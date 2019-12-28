شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بقنا يستخرج "جزرة" من بطن مسن بعد استقرارها بالقولون 3 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن طبيب بمحافظة قنا ومعاونه، من استخراج جزرة من بطن مسن، كان يعانى من نزيف حاد نتيجة دخولها عن طريق فتحة "الشرج" وتحركت إلى منطقة القولون، وتسببت فى تقرحات شديدة، وتآكل فى جدار القولون، وبحسب الطبيب المعالج أن المريض ذكرعمره 65 سنة يعانى من نزيف شديد بالمستقيم لمدة 3 أيام.

وأضاف الدكتور محمد أحمد، أن المريض حاول إيقاف النزيف عن طريق الضغط بواسطة جزرة" نصفها داخل فتحة الشرج ونصفها الآخر خارج فتحة الشرج، وتسبب ذلك فى تحرك الجزرة إلى أعلى بعد 3 أيام واستقرت في القولون، وحاول المريض واقاربه استخراجها بواسطة عمل حقن شرجية وملينات لمدة يومين، ولكن تلك الطريقة فشلت أيضاً.

وأكد الطبيب المعالج، أن المريض جاء إلى العيادة يعانى من آلام شديدة بالبطن، وإمساك وأكد انه قام بإدخال جزرة طولها 3 سم، وأجرينا منظار قولون مباشرة لاستخراج الجسم الغريب" جسم غريب صغير 3 سم"، لكن تبين من التشخيص أن الجزرة عملاقة وطولها يصل 15 سم تبدأ من أعلى مكان فى المستقيم وتنتهى فى القولون السينى sigmoid colon مع وجود تقرحات شديدة وتآكل في جدار القولون.

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وتابع : "أجرينا للمريض استكشاف وتبين وجود انثقاب فى الجزء الأخير من القولون السينى مع تسرب للبراز بداخل البطن والتهاب في الغشاء البريتونى ثم قمنا باستخراج الجزرة وعمل توصيل للقولون بجدار البطن مؤقتا "فغر القولون Colostomy" لحين استقرار الحالة، وتم عمل غسيل للغشاء البريتونى، وتركيب درنقة.

وفى وقت سابق تمكن فريق طبي بـمحافظة قنا، من استئصال رحم من ذكر عمره 25 عاما، متزوج منذ 3 سنوات، ولم يحدث حمل لعدم وجود حيوانات منوية فى تحليل السائل المنوى فى حالة نادر حدوثها كل 15 مليون شخص أى نحو 7 أشخاص.