شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: "التأمين الصحى" تجرى 663 عملية جراحية فى مستشفى النصر ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 663 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى محافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة فى شهر يوليو الماضى وحتى صباح اليوم السبت، من بينها عمليات كبرى ذات مهارة دقيقة، وعمليات صغرى، فى تخصصات مختلفة مثل القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم للمستشفى، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمينت الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن العمليات التى أجريت بالمستشفى من ضمنها 563 عملية كبرى ذات مهارة دقيقة، و100 عملية كبرى، و33 عملية صغرى، وذلك فى تخصصات مختلفة منها القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية للكبار والأطفال، وجراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية وجراحات لحديثى الولادة، وغيرها من التخصصات.

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وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، كما تحدثت مع المنتفعين عن آرائهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، والذين أشادوا بدورهم بمستوى الخدمة التى يتلقونها بالمستشفى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت الملفات الطبية للمرضى موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقاً لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبى والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية فى عملية التدريب المهنى الطبي.

وتابع أن الوزيرة أكدت عن جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومى وأكبر الاستشاريين فى تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدى يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثى الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.