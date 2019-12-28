شكرا لقرائتكم خبر عن "الميكانيكا والكهرباء": الانتهاء من تنفيذ مشروعات بـ1.197 مليار جنيه فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً حول المشروعات التى نفذتها الوزارة ممثلة فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال 2019، والمتمثلة فى إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات ، حيث بلغ إجمالى المشروعات المنفذة خلال عام 2019 نحو 1.197 مليار جنيه.

وأسهمت تلك المشروعات فى حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال فى ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة .

وأوضح محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأن المصلحة قامت خلال العام الميلادى 2019 بنهو تنفيذ أعمال كهربة عائمة وادى الريان بالفيوم لرى زمام 4500 فدان ، وذلك بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه ، فضلا عن انهاء أعمال إحلال وتجديد محطة الخيام بنجع حمادى ، وذلك لتحسين الرى لزمام 60 الف فدان ، وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه ، إلى جانب الإنتهاء من مشروع محطة الخيرى الجديدة بالبحيرة لتحسين الصرف لزمام57 الف فدان بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، علاوة على مشروع محطة الدشودى الجديدة بالبحيرة ، وذلك لتحسين الصرف لزمام37 الف فدان، وذلك بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، وكذلك مشروع محطتى المحسمه 1-2 بالإسماعيلية بهدف الإستفادة من خلط مياه الصرف الزراعى المعالج لرى زمام حوالى 50 الف فدان شرق قناة السويس، وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بنى سويف ، لتحسين الرى لزمام 4.5 الف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه.

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أشار عبد العاطى إلى المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتشمل محطة طلمبات بنى صالح لتحسين الصرف لزمام 40 الف فدان وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ونسبة التنفيذ منذ بدء المشروع : 99%، إلى جانب مشروع انشاء محطة قوته الجديدة ، لرى رى زمام 16 الف فدان، وذلك بتكلفة 80 مليون جنيه ، علاوة على الفارما الجديدة (الاسماعيلية) لتحسين الصرف لزمام 22 الف فدان115 مليون جنيه ، وذلك بنسبة تنفيذ منذ بدء المشروع 95% ، إضافة إلى مشروع فارسكور(دمياط) ، وذلك لتحسين الصرف لزمام 12 الف فدان، وبتكلفة 105 مليون جنيه ، ونسبة التنفيذ منذ بدء المشروع :95% ، وكذلك مشروع محطة طلمبات البطس، بهدف تحسين الرى لزمام12 الف فدان، وبتكلفة 70 مليون جنيه ، وقد بلغت نسبة التنفيذ منذ بدء المشروع :95%.

أضاف عبد العاطى أن مصلحة الميكانيكا قامت خلال العام 2019 بتنفيذ نحو(250) عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة بالجهود الذاتية بالاضافة الى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية ل (200 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى وتبلغ التكلفة الفعلية لكل تلك الاعمال نحو 7 مليون جنيه فقط بعد أن تم اسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة طبقا لتوجيهات السيد الوزير بضرورة الاعتماد على ابناء المصلحة فى تنفيذ الأعمال الأمر الذى أسهم فى تحقيق وفرا قدره نحو 50 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو الفارق ما بين اسناد تلك الاعمال الى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.كما تم الانتهاء من البت الفنى والمالى لتوريد وتركيب عدد (60) محرك كهربائى لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه بقيمة 70 مليون جنيه مصري.كما تم اصدار أمر الاسناد لعملية انشاء محطة اسنا بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه بقيمة 215 مليون جنيه مصري.

كما تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الانتاج الحربى بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجه البحرى والقبلى بتكلفة 85 مليون جنيه وذلك .

الجدير بالذكر أنه فى إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول والامطار المحتملة بالدلتا وبناء على ، فقد قامت المصلحة بتجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواءً كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ وكذا جميع المعدات والمهمات فى وضع إستعداد تام تحسباً لأى تحركات ، كذلك تم تحريك العديد من وحدات الطوارئ الديزل الى قطاع قبلى للتعامل مع لموسم الامطار والسيول وتم نقل عدد من المحولات الى محطة القلعة ، إلى جانب التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن أى محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فوراً أولاً بأول بما يتم.