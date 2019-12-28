شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الجماعات الإرهابية تتعطش لإراقة دماء الأبرياء الآمنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، بشدة العملية الإرهابية الدامية التى قامت بها الجماعات الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة فى نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشيو اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة آخرين، حيث قال مفتى الجمهورية:" إن عمليات القتل والتدمير التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف الدول تعكس تعطش هذه الجماعات لإراقة دماء الأبرياء الآمنين فى كل مكان".

وشدد مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت، على رفض الشريعة الإسلامية لأى لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى فى أرضه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "الإنسان بنيان الله فى أرضه .. ملعون من هدمه"، لافتًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان .

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وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للصومال قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الحادث الإرهابى الأليم ، داعيًا المولى عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان قد نعى الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم اليوم الجمعة عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكب كانوا على متن الطائرة .

وأعرب مفتى الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا ، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.