شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بسرعة إنجاز مشروع "القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم الخميس، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى "السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان" حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة عدلى منصور التبادلية والتى تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط تلاها تفقد باقى محطات المشروع والورشة العمومية المقامة على مساحة 322الف متر مسطح والتى تشمل 26مبنى .

وأكد الوزير أنه تم تقسيم المشروع إلى 10 قطاعات و6 كبارى للقطارات و4 كبارى للسيارات و2 نفق بإجمالى 12 محطة والتى تقوم بتنفيذها الشركات الوطنية المصرية ويشرف عليها التحالف الصينى الذى سينفذ "الأعمال الكهروميكانيكية – أعمال الإشارات والتحكم – و22 قطار للوحدات المتحركة – ماكينات التذاكر".

والتقى الوزير برؤساء الشركات المنفذة والمهندسين والفنيين حيث اطلع على معدلات التنفيذ لكل محطة ومعدلات تنفيذ اعمال الجسر والأسوار والورشة والموقف التنفيذى للكبارى والأنفاق، مؤكدًا على أهميته فى تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة، مشددا على أن تتم كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز والانتهاء من هذا المشروع الهام فى موعده المحدد "حيث سيستغرق تنفيذ المشروع 24 شهر".

جدير بالذكر أن القطار الكهربائى يبلغ طوله 70كم وعدد محطاته 12محطة "عدلى منصور- العبور-المستقبل-الشروق -هيليوبوليس الجديدة-بدر- المنطقة الصناعية -العاشر من رمضان- الروبيكي- بدر الجديدة-العاصمة الادارية 1 - العاصمة الادارية 2 "، و سيتقاطع مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور التبادلية ومع مونوريل العاصمة الادارية فى محطة العاصمة الادارية 2، وسينقل 60 ألف راكب فى الساعة لكلا الاتجاهين بواقع 30 الف راكب /ساعة فى الاتجاه الواحد ، وسرعته التصميمية تصل 120 كم/ ساعة وسيربط، المشروع سكان محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية بالعاصمة الادارية الجديدة.