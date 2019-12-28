شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: لجان الفتوى تلقت 872 ألف و846 سؤالا خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن ‏ لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة ‏فى كل مدن ومراكز الجمهورية أجابت على نحو (836846) سؤالًا خلال عام ‏‏2019 فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، حيث تم الرد عليها ‏بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة حاليًا، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعًا من متخصصين فى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏والتى يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتى تحوى أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط، كما شهدت اللجان أيضًا الإجابة عن ‏أسئلة المواريث وتقسيم التركات التى تصل إلى اللجان سواء من الجمهور ‏العادى أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية ‏التى قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهى له‎.‎

وأضاف عيّاد أن اللجان تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ‏ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف فى أمور الفتوى وما ‏تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل ‏الخطيرة التى نتج عنها التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع من خلال فتاوى ‏أدعياء العلم‎.‎

Advertisements

أوضح الأمين العام أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل فى حل المشاكل الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، بالإضافة إلى حل قضايا ‏الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق فى كل ‏لفظ أو فعل حول المشكلة حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهى للطلاق والترجيح ‏بين الآراء الفقهية فى حالة وجود أكثر من رأى للعمل على حماية الأسرة من ‏التفكك والانهيار، حيث يتم العمل على إزالة كافة الخلافات الأسرية التى قد ‏تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات ‏الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة ‏الأسرة التى تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع‎.‎

وأشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر فى كل محافظات ‏الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفى بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

وعلى مستوى التيسير على الناس يقدم المجمع خدمة الفتوى الإلكترونية من ‏خلال موقعه الرسمى على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث استقبل المجمع ‏حوالى 36 ألف فتوى متنوعة خلال عام 2019 تمت الإجابة عنها جميعًا فى ‏فترة وجيزة من وصولها، حيث يتم إرسال الفتاوى منذ لحظة استقبالها إلى ‏لجنة الفتوى الرئيسة للرد عليها ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة‎.‎

وأكد عيّاد أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية ‏احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى ‏الواردة يوميًا والتى يستقبلها المركز الإعلامى للمجمع عبر الموقع ‏الإلكترونى نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور ‏السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه ‏خاصة فى القضايا المصيرية التى قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم ‏توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم ‏الإجابة عليه بدقة.