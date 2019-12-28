البحوث الإسلامية: لجان الفتوى تلقت 872 ألف و846 سؤالا خلال عام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة فى كل مدن ومراكز الجمهورية أجابت على نحو (836846) سؤالًا خلال عام 2019 فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، حيث تم الرد عليها بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة حاليًا، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطة المجمع لمواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت الإجابة عنها جميعًا من متخصصين فى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر والتى يشرف عليها أساتذة من هيئة كبار العلماء، واللجان الرئيسة والفرعية بمحافظات الجمهورية والتى تحوى أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط، كما شهدت اللجان أيضًا الإجابة عن أسئلة المواريث وتقسيم التركات التى تصل إلى اللجان سواء من الجمهور العادى أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية التى قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهى له.
وأضاف عيّاد أن اللجان تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف فى أمور الفتوى وما تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل الخطيرة التى نتج عنها التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع من خلال فتاوى أدعياء العلم.
أوضح الأمين العام أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل فى حل المشاكل الأسرية الناتجة عن قضايا الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف، بالإضافة إلى حل قضايا الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق فى كل لفظ أو فعل حول المشكلة حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهى للطلاق والترجيح بين الآراء الفقهية فى حالة وجود أكثر من رأى للعمل على حماية الأسرة من التفكك والانهيار، حيث يتم العمل على إزالة كافة الخلافات الأسرية التى قد تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة الأسرة التى تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع.
وأشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر فى كل محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفى بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى الثامنة مساء.
وعلى مستوى التيسير على الناس يقدم المجمع خدمة الفتوى الإلكترونية من خلال موقعه الرسمى على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث استقبل المجمع حوالى 36 ألف فتوى متنوعة خلال عام 2019 تمت الإجابة عنها جميعًا فى فترة وجيزة من وصولها، حيث يتم إرسال الفتاوى منذ لحظة استقبالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة للرد عليها ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.
وأكد عيّاد أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية يتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، حيث يبلغ متوسط عدد الفتاوى الواردة يوميًا والتى يستقبلها المركز الإعلامى للمجمع عبر الموقع الإلكترونى نحو 80 فتوى، وإذا كانت الفتوى تحتاج إلى ضرورة حضور السائل لمقر لجنة الفتوى لحاجتها إلى مزيد من التفصيل والاستفسار منه خاصة فى القضايا المصيرية التى قد يترتب عليها نتائج مهمة، فإنه يتم توجيه السائل إلى أقرب لجنة فتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله وحتى تتم الإجابة عليه بدقة.
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