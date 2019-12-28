شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يشُن حملات مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع جميع الإشغالات بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالأحياء الـ 10 و 14، والقطع السكنية بمنطقة ابني بيتك، والقطع السكنية بالمجاورة 38 بالحي الخامس، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

واضاف المهندس خالد شاهين: أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 27 قرار إزالة وغلق وتشميع للمخالفات، حيث تم إزالة 120سُلماً مخالفاً، وعدد 89 تندة حديد أعلي الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي، وكذا فتح جميع الممرات المستحوذ عليها الأهالي بزراعات عشوائية، مشيراً إلى أن الحملة استمرت من الصباح وحتى الساعة العاشرة مساء.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد شاهين: تم شن حملة أخرى لرفع جميع الإشغالات وإزالة التعديات بالمنطقة الأردنية، ومركز خدمات المدينة، مروراً بالحي الرابع والمجاورات 59 و 30 و 31، وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات بتلك المناطق.

كما وجه رئيس الجهاز بضبط مركبات "التوك التوك" المخالفة، لمنع سيرها داخل المدينة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على إحدى المركبات التي تم ضبطها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مالكها.

Advertisements

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أنه تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة المستمرة لأية مخالفات تم إزالتها، لعدم عودة المخالفين مرة أخرى، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد كلف شركات صيانة الكهرباء والإدارات المعنية بجهاز المدينة بتكثيف المرور الدوري على جميع أعمدة الإنارة ومكونات شبكات الكهرباء العامة بكافة أنحاء المدينة، للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وذلك لمنع أية مخاطر، وحفاظاً على أرواح سكان المدينة والمترددين عليها.

وأصدر المهندس خالد شاهين توجيهاته بإعادة تركيب أبواب الأعمدة التى تم سرقتها من قبل مجهولين، وكذا إعادة العزل للأعمدة المكشوفة، ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة والتأكد من سلامتها.

وقال رئيس الجهاز: يأتى ذلك فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على أمن وسلامة قاطنى المدينة وزائريها والعاملين بها، وخاصة خلال موسم الشتاء.