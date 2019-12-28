شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنشاء مسرح مكشوف من المواد الطبيعة فى متحف النيل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع ل (2500) فرد من المواد الطبيعة المتاحة بمحافظة أسوان "الحجر الرملى الأسوانى" بمتحف النيل ليتماشى مع التصميم العام للمكان، ومن المقرر استغلاله المسرح لعقد المنتديات والملتقيات العالمية والاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء ملعب خماسى بتكلفة إجمالية10,2 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 8.70 مليون جنية وبنسبة قدرها 85%، كما تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الأفريقية وتاريخ نهر النيل، واستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوى من متحف النيل لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الأفريقية التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية بالإضافة لعدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة وتصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الأفريقية، وتم إنتاج فيلم عن كل دولة.

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يذكر أن المركز يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مركز ثقافى للدول الأفريقية تحت مسمى "المركز الثقافى الأفريقي" خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقى والذى عُقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16إلى 18 مارس عام 2019.

وقامت وزارة الموارد المائية والرى بتطوير متحف النيل بأسوان التابع لوزارة الموارد المائية والرى لكى يصبح هذا المركز منارةً إشعاع لثقافة الدول الأفريقية، هذا بالإضافة إلى تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الأفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل والتى تزيد مساحتها عن (800) متر مربع لإنشاء هذا المركز الثقافى الأفريقى، وفى سبيل ذلك فقد جرى التواصل مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير.