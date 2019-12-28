شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ينعيان ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية إثر سقوطها بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتى بكازاخستان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، حيث تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم اليوم الجمعة عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكب كانوا على متن الطائرة .

وأعرب مفتى الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا ، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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يذكر أن الطائرة الكازاخية التابعة لخطوط دولة كازاخستان قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتى، وكانت الطائرة فى طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 50 بينهم 17 حالتهم خطيرة للغاية بحسب مسئولين فى المطار، وكانت تحمل على متنها نحو 98 راكبا، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان فى بيان إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و "لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس بلدية الما اتا بأن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا وأُدخل 22 آخرون المستشفيات فى حالة خطيرة. وأقلعت الطائرة قبل الفجر. وقال مراسل من رويترز كان متوجها إلى المطار إن الضباب الكثيف كان يغطى المنطقة.

وطوقت السلطات موقع السقوط فى قرية ألميريك التى تقع بعد نهاية المدرج مباشرة. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.