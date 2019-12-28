شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد حركة المرور بكوبرى أكتوبر اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة المرور بكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، صباح اليوم السبت، حيث اختفت الكثافات المرورية، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة أى أعطال وسرعة التعامل معها، حرصا على انتظام حركة السيارات، كما شهدت منطقتى الدقى والعجوزة سيولة مرورية، خاصة بشارعى جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز.

وتميزت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، بالانتظام فى حركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت حركة السيارات سيولة بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 4580 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 197 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 7 دراجات نارية مخالفة، 4 مخالفات "موقف عشوائى"، 24 مخالفة شروط الترخيص، 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.